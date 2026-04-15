Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у червні

Тридцять п'яте засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") заплановано на червень.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров після 34-го засідання групи у Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".



"Ми будемо готуватися до наступної зустрічі в форматі "Рамштайн", яка відбудеться в червні. У нас багато домашньої роботи, яку нам потрібно зробити", – сказав Федоров.



Минуле засідання у форматі "Рамштайн" відбулося у лютому в Брюсселі.

Генсек НАТО Марк Рютте на початку засідання "Рамштайну" 15 квітня заявив, що держави-члени Альянсу протягом 2026 року нададуть Україні військової підтримки на суму 60 млрд доларів, причому ця цифра не включає кошти, що надійдуть українській армії з 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу.

Міністр оборони США Піт Гегсет знову пропустив зустріч "Рамштайну".