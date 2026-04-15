Следующее заседание "Рамштайна" состоится в июне

Тридцать пятое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") запланировано на июнь.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров после 34-го заседания группы в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы будем готовиться к следующей встрече в формате "Рамштайн", которая состоится в июне. У нас много домашней работы, которую нам нужно сделать", – сказал Федоров.

Прошлое заседание в формате "Рамштайн" состоялось в феврале в Брюсселе.

Генсек НАТО Марк Рютте в начале заседания "Рамштайна" 15 апреля заявил, что государства-члены Альянса в течение 2026 года окажут Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов, причем эта цифра не включает средства, которые поступят украинской армии из 90 млрд евро кредита от Европейского Союза.

Министр обороны США Пит Хегсет снова пропустил встречу "Рамштайна".