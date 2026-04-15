В уряді Британії заявили, що світ не став безпечнішим після атаки США на Іран

Міністерка фінансів Великої Британії заявила, що світ не став безпечнішим, ніж був до того, як США та Ізраїль напали на Іран.

Заяву британської міністерки наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Рівз, розпочати війну замість продовження переговорів з іранським режимом було помилкою.

"Протягом останніх шести тижнів не було зрозуміло, якою саме є мета цього конфлікту. Я не переконана, що цей конфлікт зробив світ безпечнішим", – сказала вона на заході CNBC, що відбувся на полях весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні.

Зауваження Рівз продемонстрували, наскільки бойові дії напружили відносини між США та ключовими європейськими союзниками, оскільки вони спричиняють хаос у глобальних ланцюгах постачання та на енергетичних ринках.

Рівз зазначила, що до війни з Тегераном існував дипломатичний канал, і що "було помилкою припиняти" переговори. Однак вона применшила довгострокові наслідки розбіжностей із США.

"Не завжди потрібно погоджуватися з усім, і насправді, коли ви друзі, ви можете говорити правду", – сказала вона.

Раніше прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що не збирається поступатися американському президенту Дональду Трампу у питанні війни в Ірані.

Перед тим Трамп говорив, що торговельну угоду з Британією "можна завжди змінити", натякаючи на зростання напруженості між країнами через позиції щодо війни в Ірані.