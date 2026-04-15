В правительстве Британии заявили, что мир не стал безопаснее после атаки США на Иран

Министр финансов Великобритании заявила, что мир не стал безопаснее, чем был до того, как США и Израиль напали на Иран.

Заявление британской министра приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Ривз, начать войну вместо продолжения переговоров с иранским режимом было ошибкой.

"В течение последних шести недель не было понятно, в чем именно заключается цель этого конфликта. Я не уверена, что этот конфликт сделал мир более безопасным", – сказала она на мероприятии CNBC, которое состоялось в рамках весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Замечания Ривз продемонстрировали, насколько боевые действия обострили отношения между США и ключевыми европейскими союзниками, поскольку они вызывают хаос в глобальных цепочках поставок и на энергетических рынках.

Ривз отметила, что до войны с Тегераном существовал дипломатический канал, и что "было ошибкой прекращать" переговоры. Однако она преуменьшила долгосрочные последствия разногласий с США.

"Не всегда нужно соглашаться со всем, и на самом деле, когда вы друзья, вы можете говорить правду", – сказала она.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается уступать американскому президенту Дональду Трампу в вопросе войны в Иране.

До этого Трамп говорил, что торговое соглашение с Великобританией "всегда можно изменить", намекая на рост напряженности между странами из-за позиций по войне в Иране.