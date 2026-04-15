Федоров: несколько стран объявили о новых взносах в PURL

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") несколько стран объявили о новых взносах в схему PURL, в рамках которой страны НАТО и другие партнеры закупают американское оружие для Украины.

Об этом он заявил после заседания группы в Берлине, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня были определенные анонсы относительно новых взносов в PURL. Это остается важным проектом для нас, и сегодня различные страны объявили о новых взносах, и я хотел бы за это поблагодарить", – сказал Федоров.

По его словам, о взносах объявили Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва, Эстония.

"Это важно, потому что таким образом мы получаем ракеты PAC3 к Patriot, которые нужны для того, чтобы бороться с баллистическими атаками врага", – пояснил министр.

Он также объявил, что следующее заседание "Рамштайна" состоится в июне.

Генсек НАТО Марк Рютте в начале заседания "Рамштайна" 15 апреля заявил, что государства-члены Альянса в течение 2026 года окажут Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов, причем эта цифра не включает средства, которые поступят украинской армии из 90 млрд евро кредита от Европейского Союза.