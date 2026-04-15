Кількість загиблих від стрілянини у турецькій школі зросла до дев'яти

У середу в середній школі на південному сході Туреччини 14-річний учень застрелив щонайменше дев'ятьох людей, серед яких вісім його однокласників, та поранив ще 13 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Вісім учнів та один вчитель загинули під час нападу в районі Кахраманмараш, повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Туреччини Мустафа Чіфтчі, додавши, що шестеро поранених перебувають у критичному стані.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих.

"Це був виключно особистий напад, здійснений одним із наших учнів, це не терористичний інцидент", – сказав Чіфтчі.

Раніше губернатор Кахраманмараша Мукеррем Унлуер заявив, що стрілець застрелився під час сутички.

"Учень восьмого класу прийшов зі 5 одиницями зброї та 7 магазинами – які, як ми вважаємо, належали його батькові, колишньому поліцейському – у сумці, увійшов до двох класів з учнями п'ятого класу, безладно завдаючи смертей та поранень", – сказав Унлуер.

У Туреччині учні п'ятого класу зазвичай мають вік 10–11 років.

Стрілянина в школах у Туреччині трапляється дуже рідко. На запитання журналістів, чи вживатимуть влада будь-яких заходів після стрілянини цього тижня, Чіфтчі відповів: "Ми вживемо необхідних запобіжних заходів", не вдаючись у подробиці.

Телеканал NTV повідомив, що батька стрільця затримано.

Законодавство щодо зброї в Туреччині загалом суворе: володіти зброєю можуть лише особи віком від 21 року, які мають відповідну ліцензію. Однак зброя в Туреччині поширена, оскільки багатьом співробітникам служб безпеки дозволено носити та володіти зброєю.

Напередодні у іншому невеликому місті на півдні Туреччини колишній студент влаштував стрілянину у технікумі та у підсумку застрелився. Від його дій постраждали 16 осіб.