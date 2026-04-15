Число погибших в результате стрельбы в турецкой школе возросло до девяти

В среду в средней школе на юго-востоке Турции 14-летний ученик застрелил как минимум девять человек, в том числе восемь своих одноклассников, и ранил ещё 13 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Восемь учеников и один учитель погибли во время нападения в районе Кахраманмараш, сообщил журналистам министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи, добавив, что шестеро раненых находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

"Это было исключительно личное нападение, совершенное одним из наших учеников, это не террористический инцидент", – сказал Чифтчи.

Ранее губернатор Кахраманмараша Мукеррем Унлуер заявил, что стрелок застрелился во время столкновения.

"Ученик восьмого класса пришел с 5 единицами оружия и 7 магазинами – которые, как мы полагаем, принадлежали его отцу, бывшему полицейскому – в сумке, вошел в два класса с учениками пятого класса, беспорядочно нанося смертельные ранения и ранения", – сказал Унлуер.

В Турции ученики пятого класса обычно в возрасте 10–11 лет.

Стрельба в школах в Турции происходит очень редко. На вопрос журналистов, будут ли власти принимать какие-либо меры после стрельбы на этой неделе, Чифтчи ответил: "Мы примем необходимые меры предосторожности", не вдаваясь в подробности.

Телеканал NTV сообщил, что отец стрелка задержан.

Законодательство об оружии в Турции в целом строгое: владеть оружием могут только лица в возрасте от 21 года, имеющие соответствующую лицензию. Однако оружие в Турции распространено, поскольку многим сотрудникам служб безопасности разрешено носить и владеть оружием.

Накануне в другом небольшом городе на юге Турции бывший студент устроил стрельбу в техникуме и в итоге застрелился. От его действий пострадали 16 человек.