Трамп заявляет, что война с Ираном "уже почти закончилась"

Президент США Дональд Трамп считает, что война с Ираном "почти завершилась".

Заявление американского президента приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Трамп также отметил, что, по его мнению, экономика "полностью" восстановится после окончания конфликта.

"Я считаю, что она почти завершилась. На мой взгляд, она очень близка к завершению", – сказал он.

Ранее Трамп заявил, что "что-то может произойти" в течение ближайших двух дней в Пакистане, на фоне того, что США и Иран пытаются вернуться за стол переговоров.

СМИ ранее сообщили, что переговорные группы из США и Ирана могут вернуться в столицу Пакистана Исламабад на этой неделе, чтобы возобновить переговоры по заключению долгосрочного мирного соглашения.

О возможности проведения нового раунда стало известно после того, как 11 апреля переговоры на высшем уровне между Ираном и США в столице Пакистана завершились без прорыва.