СМИ: Зеленский в четверг посетит Нидерланды

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибудет в нидерландский Мидделбург для вручения премии "Четыре свободы".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Зеленский примет премию от имени всего украинского народа. Из соображений безопасности Зеленского долгое время оставалось неизвестным, приедет ли он в Мидделбург лично.

На церемонии награждения также будут присутствовать король Виллем-Александр, принцесса Беатрикс и премьер-министр Роб Йеттен. После этого Зеленский проведет переговоры с Йеттеном о начале совместного производства дронов и других возможностях сотрудничества. Зеленский обсудит с королем важность поддержки Украины.

Награда для украинцев является также посланием Соединенным Штатам, считает Хуго де Йонге, который в качестве королевского уполномоченного в Зеландии возглавляет фонд, стоящий за церемонией награждения. Ведь эта награда чтит идеологию американского президента Рузвельта, которому во время Второй мировой войны удалось мобилизовать своих скептически настроенных соотечественников для освобождения Европы.

Де Йонге считает, что современная, эгоцентричная Америка может взять пример с тогдашнего президента, который решил помочь Европе. "Именно в этом можно и следует видеть смысл", – говорит он.

Премия "Четыре свободы" основана на четырех свободах, которые американский президент Франклин Делано Рузвельт назвал во время ежегодного обращения к Конгрессу в 1941 году:

Свобода слова и самовыражения

Свобода вероисповедания

Свобода от нужды, право на удовлетворение основных потребностей: еда, чистая питьевая вода и крыша над головой

Свобода от страха, никто не должен бояться угнетения или насилия

Жюри присуждает награду по каждому из этих четырех принципов. Кроме того, существует Международная премия "Четыре свободы", которую в этом году получили украинцы.

С 1982 года ежегодные награды вручаются поочередно в Мидделбурге и Нью-Йорке. Зеландия была выбрана потому, что предки семьи Рузвельта, вероятно, происходят с острова Толен.

Награды присуждаются людям, внесшим существенный, смелый и личный вклад в дело свободы в мире.

Предыдущими лауреатами премии являются королева Юлиана, Нельсон Мандела, Далай-лама, Ангела Меркель и Красный Крест.

Сообщалось, что 15 апреля Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию.

14 апреля президент Украины находился с визитом в Берлине и встретился с главой немецкого правительства Фридрихом Мерцем.

В Берлине Зеленскому и Мерцу продемонстрировали семь видов дронов, произведенных на совместных украинско-немецких предприятиях.

В тот же день он также посетил Норвегию, где страны договорились об укреплении норвежско-украинского сотрудничества в сфере обороны и безопасности.