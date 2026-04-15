Зеленский в Риме провёл переговоры с президентом Италии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Рим 15 апреля встретился со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой.

Об этом Зеленский написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский президент, они с Маттареллой обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и во всей Европе, а также на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

"Рассказал о наших договоренностях со странами региона относительно сотрудничества в сфере безопасности. Важно развивать совместную систему защиты и в Европе", – сообщил Зеленский.

По его словам, особое внимание в ходе переговоров уделили помощи, необходимой для энергетической устойчивости Украины, разблокированию решения о финансовом пакете для Украины на 90 млрд евро, 20-му пакету санкций против России и переговорным кластерам о вступлении Украины в Евросоюз.

Сообщалось, что 15 апреля Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию.

Ранее итальянский премьер Джорджия Мелони на совместной с Зеленским пресс-конференции заявила, что Италия заинтересована в совместном с Украиной оборонном производстве, в частности в сфере беспилотников.

По данным СМИ, в четверг Зеленский прибудет в нидерландский Мидделбург для вручения премии "Четыре свободы".