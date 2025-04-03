Орбан запустив вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підписав урядове рішення, яке розпочинає процедуру виходу країни з Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС).

Про це повідомило угорське видання Index, пише "Європейська правда".

Згідно з рішенням уряду 1090/2025 від 3 квітня, Угорщина денонсує Статут Міжнародного кримінального суду та Угоду про привілеї та імунітети Суду, прийняту в Нью-Йорку у 2002 році.

Рішення уряду дає згоду на денонсацію міжнародних документів та доручає міністру закордонних справ та торгівлі Петеру Сійярто зробити необхідні юридичні кроки для початку процесу виходу.

Це збігається з попередньою заявою керівника апарату угорського прем’єра Гергея Гуяша, що у четвер уряд ініціює вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду.

Гуяш заявив, що МКС відхилився від своєї первісної мети і перетворився на політичну організацію, прикладом чого є обвинувальний акт щодо прем'єр-міністра Ізраїлю. Уряд Угорщини вважає цей процес неприйнятним і тому більше не бажає брати участь у роботі суду, зазначив він.

Ці новини надійшли у день, коли Віктор Орбан приймає в Будапешті прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Угорщина вирішила оцінити свій статус в МКС після указу президента США щодо санкцій проти суду. 6 лютого Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт Нетаньягу.