Мадьяр пригласил премьера Израиля в Будапешт на годовщину революции, несмотря на ордер МУС

Лидер партии-победительницы венгерских парламентских выборов Петер Мадьяр в первом телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху пригласил его на торжества в Будапешт по случаю 70-й годовщины Венгерской революции в октябре.

Об этом сообщает 444, пишет "Европейская правда".

О разговоре стало известно из коммюнике израильской стороны, где отмечают, что Мадьяр и Нетаньяху имели "сердечный разговор".

Петер Мадьяр сказал о стремлении сохранить тесные связи между Венгрией и Израилем и пригласил Нетаньяху на торжественные мероприятия в Будапеште к 70-й годовщине Венгерской революции 1956 года. Израильский лидер принял приглашение и со своей стороны пригласил Мадьяра на межправительственную встречу в Иерусалиме.

Это неоднозначный шаг в контексте того, что Петер Мадьяр обещал возвращение Венгрии в Международный уголовный суд.

Как известно, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и некоторых других израильских топ-чиновников в связи с возможными военными преступлениями во время операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа после событий октября 2023 года.

Напомним, действующий премьер страны Виктор Орбан, которому скоро придется покинуть пост, решил пересмотреть участие страны в МУС после санкций США против суда в ответ на ордер в отношении Нетаньяху.

Орбан официально запустил процедуру выхода из МУС в день, когда принимал Нетаньяху в Будапеште в апреле 2025 года.