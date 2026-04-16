ЗМІ: ЄС готується до дефіциту авіапального через війну в Ірані

Європейський Союз розробляє плани щодо подолання кризи постачання авіаційного палива та максимізації виробництва нафтопереробних заводів на тлі блокади Ормузької протоки.

Європейські авіакомпанії попередили, що дефіцит авіаційного палива може настати протягом кількох тижнів та порушити подорожі перед початком літа.

Зазначається, що Європа найбільше залежить від імпорту авіаційного палива, близько 75% поставок якого припадає на Близький Схід.

У проєкті пропозиції, з яким ознайомилася агенція Reuters, йдеться, що з наступного місяця Європейська комісія розпочне складати карту потужностей з переробки нафтопродуктів у масштабах ЄС та запровадить заходи, щоб забезпечити повне їх використання.

Євросоюз також працює над заходами, спрямованими на постачання реактивного палива, але вони все ще перебувають на стадії розробки, повідомили посадовці, ознайомлені з пропозиціями. Ці плани мають бути опубліковані 22 квітня.

Як повідомляла "Європейська правда", у Європі вже попереджають про дефіцит авіапального, якщо Ормузька протока залишатиметься заблокованою.

За 44 дні військового конфлікту на Близькому Сході через підвищення цін на енергоносії Європейський Союз витратив на закупівлю викопного палива на 22 млрд євро більше, ніж планувалося.

Саме тому Єврокомісія готує системні заходи проти енергокризи, які будуть винесені на обговорення лідерами ЄС 23-24 квітня.

Як повідомлялося, у Латвії питання забезпечення кредиту в розмірі 30 млн євро для авіакомпанії Air Baltic на тлі енергокризи поставило під загрозу існування урядової коаліції.