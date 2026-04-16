СМИ: ЕС готовится к дефициту авиатоплива из-за войны в Иране

Европейский Союз разрабатывает планы по преодолению кризиса с поставками авиационного топлива и максимальному увеличению объемов производства нефтеперерабатывающих заводов на фоне блокады Ормузского пролива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Европейские авиакомпании предупредили, что дефицит авиационного топлива может наступить в течение нескольких недель и нарушить поездки перед началом лета.

Отмечается, что Европа больше всего зависит от импорта авиационного топлива, около 75% поставок которого приходится на Ближний Восток.

В проекте предложения, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что со следующего месяца Европейская комиссия начнет составлять карту мощностей по переработке нефтепродуктов в масштабах ЕС и введет меры, чтобы обеспечить их полное использование.

Евросоюз также работает над мерами, направленными на поставки реактивного топлива, но они все еще находятся на стадии разработки, сообщили чиновники, ознакомленные с предложениями. Эти планы должны быть опубликованы 22 апреля.

Как сообщала "Европейская правда", в Европе уже предупреждают о дефиците авиатоплива, если Ормузский пролив останется заблокированным.

Писали, что за 44 дня военного конфликта на Ближнем Востоке из-за повышения цен на энергоносители Европейский Союз потратил на закупку ископаемого топлива на 22 млрд евро больше, чем планировалось.

Именно поэтому Еврокомиссия готовит системные меры против энергокризиса, которые будут вынесены на обсуждение лидерами ЕС 23-24 апреля.

Как сообщалось, в Латвии вопрос о предоставлении кредита в размере 30 млн евро авиакомпании Air Baltic на фоне энергокризиса поставил под угрозу существование правительственной коалиции.