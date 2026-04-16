Американський авіаносець встановив рекорд перебування в місії з часів війни у В’єтнамі

Американський авіаносець Gerald R. Ford встановив рекорд серед американських військових суден з перебування у морі з часів війни у В’єтнамі.

Станом на 16 квітня Gerald R. Ford, найбільший у світі авіаносець, пробув у місії 295 днів, що перевершило рекорди тривалості місії американських суден з часів війни у В’єтнамі.

Попередній рекорд належав U.S.S. Abraham Lincoln, який у 2020 році провів у морі 294 дні. Зазвичай місія триває не більше 6 місяців.

Місія Gerald R. Ford почалась ще у червні 2025 року, коли він вирушив зі своєї рідної бази у Вірджинії до Середземного моря. У жовтні його перекинули до берегів Венесуели, а з Карибського моря – на Близький Схід у зв’язку з кампанією проти Ірану.

До судна вже кілька місяців прикута підвищена увага через стурбованість моральним станом екіпажу та інциденти, що сталися на борту за цей час.

Так, у березні на борту авіаносця сталась значна пожежа, а перед тим повідомляли про системні проблеми з туалетами на борту.

Наприкінці місяця Gerald R. Ford зайшов у хорватський порт на ремонт.