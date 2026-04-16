Американский авианосец побил рекорд пребывания в миссии со времен войны во Вьетнаме

Американский авианосец Gerald R. Ford побил предыдущий рекорд американских военных судов по пребыванию в море со времен войны во Вьетнаме.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

По состоянию на 16 апреля Gerald R. Ford, крупнейший в мире авианосец, пробыл в миссии 295 дней, что побило рекорды продолжительности миссии американских судов со времен войны во Вьетнаме.

Предыдущий рекорд принадлежал U.S.S. Abraham Lincoln, который в 2020 году провел в море 294 дня. Обычно миссия длится не более 6 месяцев.

Миссия Gerald R. Ford началась еще в июне 2025 года, когда он отправился со своей родной базы в Вирджинии в Средиземное море. В октябре его перебросили к берегам Венесуэлы, а из Карибского моря – на Ближний Восток в связи с кампанией против Ирана.

К судну уже несколько месяцев приковано повышенное внимание из-за обеспокоенности моральным состоянием экипажа и инцидентов, произошедших на борту за это время.

Так, в марте на борту авианосца произошел значительный пожар, а перед тем сообщали о системных проблемах с туалетами на борту.

В конце месяца Gerald R. Ford зашел в хорватский порт на ремонт.