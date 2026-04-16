Генсек НАТО считает, что Украина не останется без оружия США из-за войны в Иране

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Украина и в дальнейшем продолжит получать оплаченное партнерами американское оружие, несмотря на фактор войны на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге 15 апреля после заседания "формата Рамштайн" (Контактной группы по обороне Украины).

Генсека спросили, получал ли он четкие заверения от американской стороны относительно того, что Штаты и дальше будут ставить в приоритет поставки Украине, а не направлять отдельные виды вооружений на собственные склады.

"Хорошие новости заключаются в том, что поставки продолжаются, и что с обеих сторон Атлантики есть понимание, что мы должны выполнять сразу две задачи. То есть обеспечивать пополнение наших складов – потому что это проблема не только США, но и Европы, наращивать оборонное производство, и одновременно – позаботиться, чтобы у Украины было то, что ей нужно в борьбе. Поэтому по этому поводу есть согласие с обеих сторон Атлантического океана", – сказал Рютте.

Также он оптимистично настроен относительно того, что партнеры Украины и в дальнейшем будут находить нужные суммы для финансирования закупки американского оружия через инициативу PURL.

Президент Украины Владимир Зеленский публично говорил, что продолжающаяся война на Ближнем Востоке привела к большому дефициту поставок перехватчиков для ЗРК Patriot, которые защищают украинское небо.