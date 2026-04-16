Страйк співробітників Lufthansa триватиме ще два дні, можуть скасувати сотні рейсів

Співробітники німецької авіакомпанії Lufthansa у четвер і п’ятницю продовжать страйк, що очікувано призведе до скасування ще сотень рейсів.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У четвер страйкувати планують пілоти та бортпровідники Lufthansa, продовжуючи протест, що триває з понеділка. Продовження страйку анонсували і на п’ятницю.

Страйк профспілки бортпровідників торкнувся усіх рейсів Lufthansa з Франкфурта-на-Майні та Мюнхена, як і усіх відправлень дочірньої Cityline. Страйк профспілки пілотів охопить також дочірню компанію Eurowings.

Вимоги бортпровідників стосуються колективної трудової угоди, а пілотів – пенсійної системи компанії. Від арбітражної процедури вони відмовилися.

Під час першого етапу страйку наприкінці минулого тижня скасували сотні рейсів.

Хвиля протестів припала на символічну дату – святкування 100-річчя Lufthansa.