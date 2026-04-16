Страйк співробітників Lufthansa триватиме ще два дні, можуть скасувати сотні рейсів

Новини — Четвер, 16 квітня 2026, 11:10 — Марія Ємець

Співробітники німецької авіакомпанії Lufthansa у четвер і п’ятницю продовжать страйк, що очікувано призведе до скасування ще сотень рейсів.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда". 

У четвер страйкувати планують пілоти та бортпровідники Lufthansa, продовжуючи протест, що триває з понеділка. Продовження страйку анонсували і на п’ятницю. 

Страйк профспілки бортпровідників торкнувся усіх рейсів Lufthansa з Франкфурта-на-Майні та Мюнхена, як і усіх відправлень дочірньої Cityline. Страйк профспілки пілотів охопить також дочірню компанію Eurowings.

Вимоги бортпровідників стосуються колективної трудової угоди, а пілотів – пенсійної системи компанії. Від арбітражної процедури вони відмовилися. 

Під час першого етапу страйку наприкінці минулого тижня скасували сотні рейсів

Хвиля протестів припала на символічну дату – святкування 100-річчя Lufthansa.

