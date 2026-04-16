Забастовка сотрудников Lufthansa продлится еще два дня, могут отменить сотни рейсов
Сотрудники немецкой авиакомпании Lufthansa в четверг и пятницу продолжат забастовку, что ожидаемо приведет к отмене еще сотен рейсов.
Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".
В четверг бастовать планируют пилоты и бортпроводники Lufthansa, продолжая протест, который продолжается с понедельника. Продолжение забастовки анонсировали и на пятницу.
Забастовка профсоюза бортпроводников коснулась всех рейсов Lufthansa из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена, как и всех отправлений дочерней Cityline. Забастовка профсоюза пилотов охватит также дочернюю компанию Eurowings.
Требования бортпроводников касаются коллективного трудового соглашения, а пилотов – пенсионной системы компании. От арбитражной процедуры они отказались.
Во время первого этапа забастовки в конце прошлой недели отменили сотни рейсов.
Волна протестов пришлась на символическую дату – празднование 100-летия Lufthansa.