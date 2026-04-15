Працівники Lufthansa масово страйкують під час 100-річного ювілею компанії

В німецькій авіакомпанії Lufthansa продовжуються страйки, які вже призвели до масових скасувань рейсів і можуть суттєво ускладнити подорожі пасажирів цього тижня.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Хвиля протестів припала на символічну дату – святкування 100-річчя Lufthansa. Урочистості проходять у центрі Hangar One у Франкфурті-на-Майні за участю канцлера Фрідріха Мерца та міністра транспорту Патріка Шнідера.

На цьому тлі профспілка UFO закликала до проведення протестного мітингу, щоб висловити незгоду з політикою компанії. З опівночі близько 20 тисяч бортпровідників, включно з працівниками дочірньої компанії Lufthansa CityLine, розпочали страйк.

Акція протесту триватиме до вечора четверга, 16 квітня, та зачіпає всі вильоти з ключових хабів у Франкфурт-на-Майні та Мюнхен, а також рейси CityLine з низки німецьких міст. Очікується скасування сотень рейсів, особливо у двох найбільших аеропортах країни.

Причиною протестів є відсутність прогресу в переговорах щодо нового колективного договору. У профспілці заявляють про "недостатні поступки" з боку роботодавця.

Ситуацію можуть погіршити нові страйки пілотів. Профспілка Vereinigung Cockpit оголосила про намір провести акції протесту в четвер і п’ятницю.

Вони планують охопити всі вильоти Lufthansa з німецьких аеропортів, а також рейси дочірніх компаній, серед яких Lufthansa Cargo та CityLine. Пілоти вимагають, зокрема, покращення пенсійних умов. Водночас профспілка запропонувала арбітраж, на що Lufthansa попередньо погодилася.

Додатковий тиск створює запланований страйк у дочірній авіакомпанії Eurowings, який має відбутися в четвер.

Попередні страйки бортпровідників призвели до численних скасувань рейсів у найбільшій авіакомпанії Німеччини.

У лютому страйк пілотів німецької авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.

А 18 березня в аеропорту Берліна скасували 445 рейсів через страйк профспілки Ver.di.