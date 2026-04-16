Австрія приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо агресії РФ

Австрія оголосила про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство закордонних справ країни.

Таким чином, Австрія стала 20-ю країною, яка оголосила про свою участь в угоді.

"Відповідальність є ключовим напрямком зовнішньої політики Австрії. Без притягнення до відповідальності неможливий тривалий мир в Україні", – заявили в МЗС країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Відня долучитися до угоди.

"Я вдячний Австрії та моїй колезі Беате Майнль-Райзінгер за те, що вони вкотре довели: нейтралітет не означає байдужість. Навпаки, притягнення до відповідальності має вирішальне значення для забезпечення тривалого миру на нашому континенті", – написав міністр.

Раніше Сибіга повідомив, що Україні вдалося набрати "юридичний мінімум" необхідної кількості країн-членів Ради Європи, потрібний для винесення на голосування рішення про створення Спецтрибуналу. Таке голосування можливе на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14-15 травня у Кишиневі.

Як стало відомо, про готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди, яка дозволить запустити роботу Спеціального трибуналу з питань злочину агресії Росії, оголосила Франція.

Як писала "Європейська правда", у січні глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила про перші 10 млн євро, які Євросоюз виділив на створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Читайте також: Небажаний трибунал. Хто у Європі гальмує суд над Путіним, а хто – допомагає Україні.