Австрия присоединится к соглашению о Спецтрибунале по агрессии РФ

Австрия объявила о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Специальном трибунале по расследованию преступления агрессии России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство иностранных дел страны.

Таким образом, Австрия стала 20-й страной, которая объявила о своем участии в соглашении.

"Ответственность является ключевым направлением внешней политики Австрии. Без привлечения к ответственности невозможен длительный мир в Украине", – заявили в МИД страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Вены присоединиться к соглашению.

"Я благодарен Австрии и моей коллеге Беате Майнль-Райзингер за то, что они в очередной раз доказали: нейтралитет не означает равнодушие. Наоборот, привлечение к ответственности имеет решающее значение для обеспечения длительного мира на нашем континенте", – написал министр.

Ранее Сибига сообщил, что Украине удалось набрать "юридический минимум" необходимого количества стран-членов Совета Европы, нужный для вынесения на голосование решения о создании Спецтрибунала. Такое голосование возможно на заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая в Кишиневе.

Как стало известно, о готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению, которое позволит запустить работу Специального трибунала по вопросам преступления агрессии России объявила Франция.

Как писала "Европейская правда", в январе глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о первых 10 млн евро, которые Евросоюз выделил на создание Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины

Читайте также: Нежелательный трибунал. Кто в Европе тормозит суд над Путиным, а кто – помогает Украине.