Франція підтвердила наміри приєднатися до ​ угоди про Спецтрибунал щодо агресії РФ

Франція офіційно підтвердила готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди, яка дозволить запустити роботу Спеціального трибуналу з питань злочину агресії Росії проти України, ставши 18-ю країною, що заявила про свою участь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на платформі X.

Глава МЗС подякував Франції за її рішення долучитися до угоди про Спецтрибунал щодо російської агресії.

Днями про наміри приєднатися до угоди заявили Польща та Ісландія, що дозволило набрати "юридичний мінімум" необхідної кількості країн-членів Ради Європи, потрібний для винесення на голосування.

Сибіга повідомив, що голосування відбудеться у травні під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі. Міністр закликав інші країни також долучитися до процесу створення Спецтрибуналу.

"Ми закликаємо всі держави, як у складі Ради Європи, так і поза її межами, взяти участь у цьому історичному процесі. Вперше з часів Нюрнберзького процесу ми працюємо над тим, щоб притягнути до відповідальності за злочин агресії, і цей процес матиме глибоке значення для всієї міжнародної спільноти", – написав глава МЗС.

Нагадаємо, 25 березня про готовність долучитись до угоди щодо Спецтрибуналу оголосила Швеція, 30 березня – Латвія, на початку квітня – Німеччина, Британія та Молдова.

Як писала "Європейська правда", у січні глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила про перші 10 мільйонів євро, які Євросоюз виділив на створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

