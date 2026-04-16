В Иране заявили об "определенном прогрессе" в переговорах с США

Иран и Соединенные Штаты достигли прогресса в переговорах при посредничестве Пакистана, но между сторонами до сих пор остаются значительные разногласия, в частности относительно ядерных амбиций Тегерана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил неназванный иранский чиновник агентству Reuters.

Чиновник рассказал, что прогрессу в переговорах способствовала поездка командующего армии Пакистана Асима Мунира в Тегеран в среду.

"Поездка командующего пакистанской армии в Тегеран была эффективной в уменьшении разногласий в некоторых сферах, но принципиальные разногласия все еще остаются в ядерной области... Появилось больше надежд на продолжение прекращения огня и проведение второго раунда переговоров", – сказал иранский чиновник.

По его словам, самыми сложными вопросами в переговорах остается судьба высокообогащенного урана Ирана и продолжительность ядерных ограничений.

Напомним, 11-12 апреля Пакистан провел мирные переговоры США и Ирана – первые с начала войны, которая началась 28 февраля.

Представитель пакистанского Министерства иностранных дел заявил в четверг, что даты второго раунда переговоров еще не определены.

СМИ ранее сообщили, что переговорные группы из США и Ирана могут вернуться в столицу Пакистана Исламабад на этой неделе, чтобы возобновить переговоры для заключения долгосрочного мирного соглашения.

О возможности проведения нового раунда стало известно после того, как 11 апреля встречи самого высокого уровня между Ираном и США в столице Пакистана завершились без прорыва.

Между тем президент США Дональд Трамп в среду заявил, что война с Ираном "почти завершилась".