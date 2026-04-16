В Словакии сошел с рельсов пассажирский поезд от столкновения с фурой на переезде
Новости — Четверг, 16 апреля 2026, 12:35 —
На юго-западе Словакии сошел с рельсов пассажирский поезд, столкнувшийся с фурой на железнодорожном переезде; водитель грузовика погиб.
Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".
Несчастный случай произошел после 9 часов утра 16 апреля на нерегулируемом железнодорожном переезде в городке Дунайская Среда под Братиславой. Региональный пассажирский поезд врезался в грузовик, оказавшийся на переезде, и от силы удара сошел с рельсов. Произошел также разлив дизельного топлива из раздавленной машины.
Водитель грузовика в результате столкновения погиб. Из пассажиров поезда 21 человек получил незначительные травмы.
Проезд по железнодорожной ветке пока невозможен, время окончательной ликвидации последствий пока неизвестно.
В начале апреля на одной из веток во французской Нормандии на весь день остановилось движение после столкновения скоростного экспресса с фурой на переезде, в аварии погиб машинист поезда.
В Норвегии на прошлой неделе загорелся пассажирский поезд.