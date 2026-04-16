Зеленский в Нидерландах получил премию "Четыре свободы"

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды получил международную премию "Четыре свободы", которой в этом году отметили его и украинский народ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета NL Times.

Церемония вручения награды проходила в Мидделбурге, куда Зеленский прибыл после визита в Италию. На награждении также присутствовали король Нидерландов Виллем-Александр, принцесса Беатрикс и премьер-министр Роб Йеттен.

"С момента широкомасштабного российского вторжения в 2022 году президент Зеленский и украинский народ неустанно борются за свою свободу и независимость... Награда выражает глубокое восхищение и признание мужества, настойчивости и огромной стойкости всех людей в Украине, которые продолжают бороться за справедливость, свободу и демократию. Это борьба, которая касается всех нас", – говорится на сайте премии.

В своей речи во время получения награды украинский президент рассказал о непрекращающихся российских атаках и поблагодарил Нидерланды за поддержку.

Он добавил, что Украина подверглась массированному российскому удару в течение ночи. По просьбе Зеленского присутствующие почтили минутой молчания память погибших украинцев.

Премия "Четыре свободы" основана на четырех свободах, которые американский президент Франклин Делано Рузвельт назвал во время ежегодного обращения к Конгрессу в 1941 году: свободе слова, вероисповедания, свободе от нужды и страха.

Жюри присуждает награду по каждому из этих четырех принципов людям, которые сделали существенный, смелый и личный вклад в дело свободы в мире.

Напомним, накануне президент Украины прибыл с официальным визитом в Италию.

14 апреля президент Украины находился с визитом в Берлине и встретился с главой немецкого правительства Фридрихом Мерцем.

В тот же день он также посетил Норвегию, где страны договорились об укреплении норвежско-украинского сотрудничества в сфере обороны и безопасности.