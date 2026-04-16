В РФ пригрозили странам Европы, где производят БпЛА вместе с Украиной, и опубликовали адреса

В Минобороны России опубликовали перечень якобы адресов в Европе, где расположены предприятия совместного с Украиной производства БПЛА, намекая на "ответные меры".

Как сообщает "Европейская правда", сообщение появилось в Telegram российского ведомства вечером 15 апреля.

Минобороны РФ опубликовало список адресов в 11 странах Европы, по которым якобы расположены компании, производящие беспилотники совместно с Украиной или для Украины, или украинские предприятия в Европе.

В перечне приведены адреса в Великобритании, Германии, Нидерландах, Дании, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле, а также названия компаний и комплектующих, которые якобы производятся там.

В Минобороны РФ заявили, что якобы 26 марта "руководство ряда европейских стран" решило нарастить объемы производства и поставок БПЛА Украине "для ударов по территории России", что предусматривает расширение финансирования совместных или локализованных в Европе украинских предприятий этого направления.

"Расцениваем это как умышленный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической ситуации на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины", – заявили в ведомстве, добавляя, что это может привести к "непредсказуемым последствиям" и "втягиванию Европы в войну".

"Европейской общественности нужно не только понимать истинные причины угроз для своей безопасности, но и знать адреса, а также места расположения украинских и совместных предприятий по производству БпЛА и компонентов для Украины на территории своих государств", – добавили в заявлении.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отдельно от себя заявил, что эти адреса могут стать "потенциальными целями" для России.

Литовский вещатель LRT отметил, что на улице Вильнюса, которую привели в списке, зарегистрировано более 700 компаний, но ни одна из них не выглядит как-то связанной с теми военными компаниями, о которых заявляет Минобороны РФ.

Ранее российская пропаганда активно разгоняла утверждение, что страны Балтии и Польша якобы позволили Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по портам РФ вокруг Петербурга, а в МИД РФ заявили, что "сделали предупреждение" государствам Балтии.