Делегация Еврокомиссии обсудит с Мадьяром 90 млрд евро для Украины в Будапеште 17 апреля

Делегация Европейского Союза, которая направляется в Будапешт в пятницу, 17 апреля, обсудит с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром вопрос планируемого займа ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро, а также предоставление Венгрии фондов ЕС, замороженных из-за действий предыдущего правительства.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

В Еврокомиссии рассказали детали относительно миссии ЕС, которая 17 апреля едет в Будапешт на встречу с Петером Мадьяром.

"Завтра делегация отправляется в Будапешт, где начнутся дискуссии с будущим правительством Венгрии", – подтвердила Пиньо.

Она отметила, что визит осуществляется во исполнение заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС начнет работать с новым правительством Венгрии как можно скорее, чтобы "обсудить, каковы позиции нового правительства, и отталкиваться от этого".

"Время истекает для ряда тем, то ли мы говорим об украинском займе, то ли о фондах ЕС, поэтому, очевидно, в интересах Венгрии, и в интересах ЕС, чтобы мы достигли прогресса как можно скорее", – подчеркнула главный пресс-секретарь.

По ее словам, это – предварительные переговоры по основным вопросам двусторонней повестки дня, которые проводятся, чтобы не тратить времени в ожидании начала работы нового правительства.

Как сообщала "Европейская правда", в Еврокомиссии планируют, что первый транш из 90 млрд для Украины поступит во втором квартале 2026 года.

После того как партия действующего премьер-министра Венгрии потерпела поражение на выборах 12 апреля, в Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.

Еврокомиссия предлагает предоставить Украине в 2026 году 45 млрд евро, из которых 16,7 млрд будут направлены на нужды украинского бюджета, а 28,3 млрд пойдут на украинскую армию, оборону и производство оружия.

Стало известно, что первый транш военной помощи Украине, которая будет передана в рамках кредита ЕС на сумму в 90 млрд евро, будет направлен на закупку дронов украинского производства.