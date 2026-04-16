Санду на тлі російського удару по Україні закликала до посилення санкцій проти РФ

Президентка Молдови Мая Санду після російського масованого авіаудару по українських регіонах закликала до посилення санкцій проти Росії.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Санду висловила співчуття всім постраждалим від російського удару.

"Зараз потрібна більша єдність Європи, більша підтримка України, більше санкцій проти Росії – адже ця війна закінчиться тоді, коли Росія зупиниться", – написала президентка.

За останньою інформацією, внаслідок російських ударів по різних українських містах 15-16 квітня загинули 16 осіб, ще десятки отримали поранення.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту не звикати до постійних жертв серед українських цивільних внаслідок ударів РФ та посилювати тиск на Москву.

Також очільник МЗС України повторив заклик до країн, які ще не зробили цього, висловлювати готовність долучитись до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

Серед останніх такий крок зробили Франція, Польща та Ісландія. За словами Сибіги, з подоланням порогу у 17 держав, готових долучитися до угоди, вже виконано формальні умови для її винесення на голосування і схвалення в середині травня.