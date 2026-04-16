Санду на фоне российского удара по Украине призвала к усилению санкций против РФ

Президент Молдовы Майя Санду после российского массированного авиаудара по украинским регионам призвала к усилению санкций против России.

Об этом она написала в соцсети Х.

Санду выразила соболезнования всем пострадавшим от российского удара.

"Сейчас нужно большее единство Европы, большая поддержка Украины, больше санкций против России – ведь эта война закончится тогда, когда Россия остановится", – написала Санду.

По последней информации, в результате российских ударов по разным украинским городам 15-16 апреля погибли 16 человек, еще десятки получили ранения.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество не привыкать к постоянным жертвам среди украинских гражданских в результате ударов РФ и усиливать давление на Москву.

Также глава МИД Украины повторил призыв к странам, которые еще не сделали этого, выражать готовность присоединиться к соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.

Среди последних такой шаг сделали Франция, Польша и Исландия. По словам Сибиги, с преодолением порога в 17 государств, готовых присоединиться к соглашению, уже выполнены формальные условия для его вынесения на голосование и одобрения в середине мая.