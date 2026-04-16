Фінляндія обмежує участь у Венеційській бієнале через присутність Росії

Фінляндія не братиме участі у Венеціанській бієнале на політичному рівні, якщо серед учасників буде Росія.

Про це, як пише "Європейська правда", журналістам повідомили у фінському Міністерстві освіти і культури.

Фінляндія наголошує на своїй підтримці України та відданості європейській співпраці.

"Політичне керівництво Фінляндії не братиме участі у Венеціанській бієнале, якщо серед учасників буде Росія. Однак ми вважаємо важливим просувати фінське мистецтво та культуру, а також підтримувати митців та представників галузі. З цієї причини Фінляндія братиме участь у бієнале на рівні державних службовців", – зазначила міністерка освіти та культури Марі-Ліна Талвітіє.

У відомстві наголосили, що позиція Фінляндії щодо участі Росії в міжнародних форумах є чіткою: участь не повинна бути дозволена, доки триває загарбницька війна Росії в Україні.

Міністерство освіти та культури стежило за ситуацією протягом останніх тижнів і продовжує співпрацювати з європейськими партнерами для зміцнення спільної позиції.

Європейська комісія раніше заявила, що призупинить виконання гранту на 2 млн євро, наданого Фонду Венеційської бієнале, якщо Росія візьме участь у мистецькій виставці 2026 року.

Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.

Як стало відомо, Росія знову відкриє свій павільйон і візьме участь у Венеційській бієнале цього року вперше після повномасштабного вторгнення в Україну.

Понад два десятки країн підписали лист проти участі Росії у бієнале.