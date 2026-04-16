Финляндия ограничивает участие в Венецианской биеннале из-за присутствия России

Финляндия не будет участвовать в Венецианской биеннале на политическом уровне, если среди участников будет Россия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", журналистам сообщили в финском Министерстве образования и культуры.

Финляндия подчеркивает свою поддержку Украины и приверженность европейскому сотрудничеству.

"Политическое руководство Финляндии не будет участвовать в Венецианской биеннале, если среди участников будет Россия. Однако мы считаем важным продвигать финское искусство и культуру, а также поддерживать художников и представителей отрасли. По этой причине Финляндия будет участвовать в биеннале на уровне государственных служащих", – отметила министр образования и культуры Мари-Лина Талвитие.

В ведомстве подчеркнули, что позиция Финляндии относительно участия России в международных форумах четкая: участие не должно быть разрешено, пока продолжается захватническая война России в Украине.

Министерство образования и культуры следило за ситуацией в течение последних недель и продолжает сотрудничать с европейскими партнерами для укрепления общей позиции.

Европейская комиссия ранее заявила, что приостановит выполнение гранта на 2 млн евро, предоставленного Фонду Венецианской биеннале, если Россия примет участие в художественной выставке 2026 года.

Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение относительно участия Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022–2024 годах.

Как стало известно, Россия снова откроет свой павильон и примет участие в Венецианской биеннале в этом году впервые после полномасштабного вторжения в Украину.

Более двух десятков стран подписали письмо против участия России в биеннале.