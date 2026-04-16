В Греции раскрыли международный заговор, связанный с РФ

В Греции раскрыт подозрительный международный заговор со шпионским подтекстом: в Салониках власти арестовали 55-летнего грека из бывшего Советского Союза, которого обвиняют в причастности к сети, якобы планировавшей убийства в Литве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Считается, что сеть действовала в интересах российских спецслужб. Вероятными целями были российский активист-эмигрант Руслан Габасов, получивший политическое убежище в Литве, и гражданин Литвы Валдас Барткевичюс, активный критик российского правителя Владимира Путина. Оба запланированных убийства в конечном итоге были сорваны.

Следователи утверждают, что операция началась в январе 2025 года, когда подозреваемый из Салоник якобы участвовал в первых переговорах с грузинским посредником, которому было поручено нанять киллеров.

Двое согласились совершить нападения за 40 000 евро каждый. По сообщениям, подозреваемые получили фотографии обеих целей через WhatsApp и вели наблюдение в Вильнюсе, отслеживая их повседневные привычки и передвижения. Среди сообщений, приведенных в деле, есть такие: "Это его дом, но его здесь нет, увидимся завтра" и "Он следующий".

Власти утверждают, что оперативники составили карту камер наблюдения, следили за жилищами и даже установили устройство слежения на автомобиле Габасова. Материалы наблюдения передавались через зашифрованные приложения лицу, идентифицированному лишь как "Карл", которого описывают как координатора высшего ранга.

Были перечислены средства для обеспечения поездки и логистики, в частности перевод на сумму 5 000 евро, отправленный из Салоник. Подозреваемые также пытались приобрести оружие, причем один из старших членов группировки якобы купил гарпун. 12 марта 2025 года литовские власти провели рейды, арестовали нескольких подозреваемых и выдали европейские ордера на арест остальных.

Подозреваемый из Салоник, арестованный в феврале, отрицает обвинения и оспаривает экстрадицию, ссылаясь на угрозу своей жизни.

Напомним, в феврале Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция выступили с совместным заявлением о том, что лабораторные результаты дают основания утверждать о смерти критика Кремля Алексея Навального в результате отравления, за которым с очень высокой вероятностью стоят российские власти.

Также в ЕСПЧ продолжается рассмотрение жалобы Украины против России, касающейся организованной Россией серии громких покушений и заказных убийств, как на территории Украины, так и в других странах.

