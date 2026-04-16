У Латвії схвалили кредит для Air Baltic, який загрожував стабільності коаліції

16 квітня Сейм Латвії після тривалих політичних консультацій між коаліційними партіями проголосував за надання короткострокової позики у розмірі 30 мільйонів євро національній авіакомпанії Air Baltic.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Загалом за проголосували 49 депутатів, проти – 23.

Наприкінці березня цього року Air Baltic офіційно звернулась до Міністерства транспорту, повідомивши акціонера про вплив зовнішніх факторів на фінансову та операційну діяльність компанії. Військовий конфлікт на Близькому Сході спричинив істотне зростання цін на авіаційне паливо, що збільшує витрати та впливає на рентабельність.

Уряд прийняв рішення надати короткостроковий 30-мільйонний кредит Air Baltic. З ініціативи опозиції розпочалася дискусія про майбутнє авіакомпанії, висловлювалася думка, що чергова фінансова ін'єкція не врятує компанію, необхідно провести реструктуризацію компанії та переглянути бізнес-план. Прем'єр-міністерка Евіка Сіліня визнала, що не виключено, що Air Baltic ще потребуватиме фінансової підтримки.

Але для початку потрібно було отримати згоду Сейму на видачу кредиту авіакомпанії. До великодніх канікул Сейм не зміг ухвалити рішення – проти почали виступати депутати від коаліційного "Союзу зелених і селян", що призвело до політичної турбулентності.

У середу стало відомо, що "селяни" висунули умову для голосування "за" – відставку міністра транспорту Атіса Швінки від "Прогресивних". Евіка Сіліня заявила, що готова пожертвувати коаліцією заради надання коштів Air Baltic.

Вранці в четвер, 16 квітня, три коаліційні партії досягли політичного компромісу, вирішивши й надалі працювати разом.

Після ранкових переговорів Сіліня заявила, що міністр транспорту Атіс Швінка повинен взяти на себе політичну відповідальність за ситуацію з Air Baltic. Прем'єр-міністерка заявила, що Міністерство транспорту потребує реорганізації, оскільки багато питань, за які відповідає це відомство, не просуваються. Однак питання про відставку Швінки було знято, а "Союз зелених і селян", пообіцяв підтримати рішення про кредит для Air Baltic.

Голосування фактично стало тестом на стабільність і дієздатність коаліції.

