16 апреля Сейм Латвии после длительных политических консультаций между коалиционными партиями проголосовал за предоставление краткосрочного займа в размере 30 миллионов евро национальной авиакомпании Air Baltic.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В целом за проголосовали 49 депутатов, против – 23.

В конце марта этого года Air Baltic официально обратилась в Министерство транспорта, сообщив акционеру о влиянии внешних факторов на финансовую и операционную деятельность компании. Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал существенный рост цен на авиационное топливо, что увеличивает расходы и влияет на рентабельность.

Правительство приняло решение предоставить краткосрочный 30-миллионный кредит Air Baltic. По инициативе оппозиции началась дискуссия о будущем авиакомпании, высказывалось мнение, что очередная финансовая инъекция не спасет компанию, необходимо провести реструктуризацию компании и пересмотреть бизнес-план. Премьер-министр Эвика Силиня признала, что не исключено, что Air Baltic еще будет нуждаться в финансовой поддержке.

Но для начала нужно было получить согласие Сейма на выдачу кредита авиакомпании. До пасхальных каникул Сейм не смог принять решение – против начали выступать депутаты от коалиционного "Союза зеленых и селян", что привело к политической турбулентности.

В среду стало известно, что "селяне" выдвинули условие для голосования "за" – отставку министра транспорта Атиса Швинки от "Прогрессивных". Эвика Силиня заявила, что готова пожертвовать коалицией ради предоставления средств Air Baltic.

Утром в четверг, 16 апреля, три коалиционные партии достигли политического компромисса, решив и в дальнейшем работать вместе.

После утренних переговоров Силиня заявила, что министр транспорта Атис Швинка должен взять на себя политическую ответственность за ситуацию с Air Baltic. Премьер-министр заявила, что Министерство транспорта нуждается в реорганизации, поскольку многие вопросы, за которые отвечает это ведомство, не продвигаются. Однако вопрос об отставке Швинки был снят, а "Союз зеленых и селян", пообещал поддержать решение о кредите для Air Baltic.

Голосование фактически стало тестом на стабильность и дееспособность коалиции.

За 44 дня военного конфликта на Ближнем Востоке из-за повышения цен на энергоносители Европейский Союз потратил на закупку ископаемого топлива на 22 млрд евро больше, чем планировалось.