У Міжнародному енергетичному агентстві спрогнозували, на скільки Європі вистачить авіапалива

Очільник Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол вважає, що у Європи залишилося запасів авіаційного палива на кілька тижнів.

Про це він сказав у інтерв’ю AP, пише "Європейська правда".

Бірол попередив про можливі скасування авіарейсів у Європі "найближчим часом", якщо постачання нафти й надалі блокуватиметься через війну на Близькому Сході.

"У Європи залишилося, можливо, близько шести тижнів запасів авіаційного палива", – сказав він.

Він назвав теперішню ситуацію "найбільшою енергетичною кризою, з якою ми коли-небудь зіштовхувалися", спричиненою перекриттям поставок нафти, газу та інших життєво важливих ресурсів через Ормузьку протоку.

"Зараз ми перебуваємо у скрутному становищі, і це матиме серйозні наслідки для світової економіки. І чим довше це триватиме, тим гірше це буде для економічного зростання та інфляції у всьому світі", – сказав він.

За його словами, наслідками будуть "вищі ціни на бензин, вищі ціни на газ, високі ціни на електроенергію".

Очільник МЕА попередив, що без відкриття Ормузької протоки деякі нафтопродукти можуть вичерпатися.

Раніше Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива вже за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

Також у ЄС попереджали, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.

Писали, що можливий дефіцит авіаційного палива через війну в Ірані є "головним приводом для занепокоєння" для Європейської комісії.