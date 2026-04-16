В Международном энергетическом агентстве спрогнозировали, на сколько Европе хватит авиатоплива

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что у Европы осталось запасов авиационного топлива на несколько недель.

Об этом он сказал в интервью AP, пишет "Европейская правда".

Бирол предупредил о возможной отмене авиарейсов в Европе "в ближайшее время", если поставки нефти и в дальнейшем будут блокироваться из-за войны на Ближнем Востоке.

"У Европы осталось, возможно, около шести недель запасов авиационного топлива", – сказал он.

Он назвал сложившуюся ситуацию "самым большим энергетическим кризисом, с которым мы когда-либо сталкивались", вызванным перекрытием поставок нефти, газа и других жизненно важных ресурсов через Ормузский пролив.

"Сейчас мы находимся в затруднительном положении, и это будет иметь серьезные последствия для мировой экономики. И чем дольше это будет продолжаться, тем хуже это будет для экономического роста и инфляции во всем мире", – сказал он.

По его словам, последствиями будут "более высокие цены на бензин, более высокие цены на газ, высокие цены на электроэнергию".

Глава МЭА предупредил, что без открытия Ормузского пролива некоторые нефтепродукты могут иссякнуть.

Ранее Международный совет аэропортов (ACI) предупредил, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива уже через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.

Также в ЕС предупреждали, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.

Писали, что возможный дефицит авиационного топлива из-за войны в Иране является "главным поводом для беспокойства" для Европейской комиссии.