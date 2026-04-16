ЗМІ: Туреччина прийме переговори щодо безпекової співпраці на Близькому Сході

Туреччина наприкінці цього тижня готується провести переговори щодо створення регіональної платформи безпеки за участю Пакистану, Саудівської Аравії та, можливо, Єгипту.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами турецьких офіційних осіб, які побажали залишитися неназваними, міністри закордонних справ усіх трьох країн запрошені на переговори, які відбудуться в рамках Дипломатичного форуму в Анталії, що розпочинається в п'ятницю.

Співрозмовники зазначили, що це буде третя подібна зустріч за останній місяць після попередніх обговорень на цю тему в Ер-Ріяді та Ісламабаді.

Як зазначили посадовці, мета полягає у створенні платформи для регулярної, структурованої співпраці з регіональних питань, включаючи безпеку.

Обговорення щодо зміцнення регіональної співпраці у сфері безпеки розпочалися ще до війни з Іраном.

У січні повідомляли, що Туреччина нібито прагне приєднатися до чинного оборонного пакту між Саудівською Аравією та Пакистаном, який володіє ядерною зброєю.

Відповідаючи на запитання пізніше того ж місяця щодо цієї можливості, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив факт переговорів, але заявив, що жодної угоди підписано не було.

За словами офіційних осіб, розширення співпраці між дружніми країнами у сфері регіональної безпеки також може сприяти зміцненню зв'язків між ними в галузі оборони та торгівлі.

Раніше Фідан закликав до укладення безпекового пакту на Близькому Сході для зміцнення довіри та стабільності в регіоні після закінчення війни з Іраном.

Він також побоюється, що Туреччина може стати наступною ціллю Ізраїлю.