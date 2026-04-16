СМИ: Турция примет переговоры по сотрудничеству в сфере безопасности на Ближнем Востоке

В конце этой недели Турция готовится провести переговоры по созданию региональной платформы безопасности с участием Пакистана, Саудовской Аравии и, возможно, Египта.

Об этом агентству Bloomberg стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

По словам турецких официальных лиц, пожелавших остаться неназванными, министры иностранных дел всех трех стран приглашены на переговоры, которые состоятся в рамках Дипломатического форума в Анталии, начинающегося в пятницу.

Собеседники отметили, что это будет третья подобная встреча за последний месяц после предыдущих обсуждений на эту тему в Эр-Рияде и Исламабаде.

Как отметили чиновники, цель заключается в создании платформы для регулярного, структурированного сотрудничества по региональным вопросам, включая безопасность.

Обсуждения по укреплению регионального сотрудничества в сфере безопасности начались еще до войны с Ираном.

В январе сообщалось, что Турция якобы стремится присоединиться к действующему оборонному пакту между Саудовской Аравией и Пакистаном, который обладает ядерным оружием.

Отвечая на вопрос позже в том же месяце об этой возможности, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил факт переговоров, но заявил, что никакого соглашения подписано не было.

По словам официальных лиц, расширение сотрудничества между дружественными странами в сфере региональной безопасности также может способствовать укреплению связей между ними в области обороны и торговли.

Ранее Фидан призвал к заключению пакта о безопасности на Ближнем Востоке для укрепления доверия и стабильности в регионе после окончания войны с Ираном.

Он также опасается, что Турция может стать следующей целью Израиля.