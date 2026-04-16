В ОП рассказали о ключевых этапах на пути к запуску Спецтрибунала по делу об агрессии РФ

В Офисе президента Украины рассказали, какие этапы необходимо преодолеть на пути к полноценному запуску Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины.

Об этом говорится в сообщении ОПУ, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, на данный момент завершился основной юридический этап работы над трибуналом. Международная коалиция государств подготовила правовую основу для создания и запуска трибунала, и сейчас он переходит от стадии политического решения к практическому запуску.

Украина уже ратифицировала двустороннее соглашение с Советом Европы. С февраля 2026 года начала работать передовая группа в Гааге и Страсбурге, которая готовит организационный запуск трибунала.

14–15 мая в Кишиневе Совет Европы должен сделать следующий шаг к запуску Спецтрибунала и заключить соглашение о его руководящем комитете.

"Обеспеченная поддержка уверенно превышает необходимый минимум для подписания соглашения. Первые 20 государств уже подтвердили намерение присоединиться. Это Австрия, Великобритания, Исландия, Испания, Эстония, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Германия, Нидерланды, Норвегия, Словения, Польша, Португалия, Франция, Хорватия, Швеция и Украина. "Это открывает путь к утверждению соглашения в мае, запуску Спецтрибунала и присоединению новых государств", – отметили в ОПУ.

После завершения подготовительных этапов трибунал должен перейти к полноценной работе, в частности, расследованиям, предъявлению обвинений, судебным разбирательствам и вынесению приговоров по преступлению агрессии.

В дальнейшем планируются следующие этапы работы над созданием Спецтрибунала:

Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – переходный этап. В Гааге формируют "каркас" институции: выбирают 15 судей в реестр, назначают регистратора, постепенно набирают основной персонал, утверждают процессуальные правила, заключают международные соглашения о сотрудничестве и создают административную и техническую инфраструктуру. На этом этапе трибунал еще не осуществляет правосудие, а завершает подготовку к полноценному запуску.

Фаза 2 (full-fledged Tribunal) – полноценное функционирование Специального трибунала. После завершения подготовительных этапов институт переходит к осуществлению своей юрисдикции: начинаются расследования, предъявление обвинений, судебные разбирательства и вынесение приговоров по преступлению агрессии. К этому моменту должны быть сформированы все ключевые органы, обеспечены постоянные помещения, инфраструктура безопасности и механизмы международного сотрудничества, необходимые для эффективного осуществления правосудия.

Украина рассчитывает, что Спецтрибунал должен полноценно заработать уже в следующем году, добавили в ОПУ.

Как писала "Европейская правда", в январе глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о первых 10 миллионах евро, которые Евросоюз выделил на создание Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины

Читайте также: Нежелательный трибунал. Кто в Европе тормозит суд над Путиным, а кто – помогает Украине.