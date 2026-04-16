Журналисты застали Сийярто во время пробежки: он утверждает, что никуда не исчезал

В четверг, 16 апреля, венгерские журналисты заметили главу МИД Петера Сийярто, который с момента поражения партии "Фидес" на парламентских выборах не выступал с публичными заявлениями.

Об этом сообщает Telex, информирует "Европейская правда".

После дня голосования 12 апреля Сийярто отсутствовал на партийном мероприятии "Фидес", он не стоял на сцене за Виктором Орбаном и не публиковал ничего в своих социальных сетях с воскресенья, лишь сменив свою аватарку на венгерский флаг.

Затем в понедельник днем Сийярто сфотографировали в здании Министерства иностранных дел и торговли, что подтвердило его пребывание в Венгрии.

16 апреля журналисты издания заметили Сийярто во время его утренней пробежки в городе Дунакеси.

Как отмечается в публикации, глава венгерского МИД выразил удивление, когда его начали фотографировать, и заявил, что никуда не исчезал.

Также журналистам Telex удалось взять короткое интервью у Сийярто, в ходе которого тот заявил, что в ближайшее время намерен высказать свою оценку результатам партии "Фидес".

Он опроверг якобы уничтожение документов в МИД, отметив, что все они находятся в электронном виде, и он не нарушал закон.

"Все есть в электронном виде, поэтому можно просмотреть документы за 12 лет", – заявил Сийярто.

По его мнению, ничего такого не произошло, что могло бы вызвать какие-либо проблемы, его совесть чиста и он не совершил ни одного правонарушения.

Сийярто также утверждает, что не передавал россиянам документы и конфиденциальную информацию Европейского Союза.

Сийярто теряет пост министра, но может попасть в парламент по списку "Фидес".

По этому поводу он сказал: "Я получил мандат, и если человек получает мандат, то он должен относиться к этому серьезно".

Он добавил, что планирует присутствовать на учредительном заседании парламента нового созыва, однако о будущем больше не хотел рассказывать.

Пока что действующий министр сказал, что сейчас ему нужно время, чтобы собраться с мыслями, и он "обязательно даст исчерпывающее интервью".

Как известно, в понедельник будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Сийярто занят уничтожением важных документов, касающихся санкций.

Возможная будущая глава министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан предупредила его, что уничтожение документов является противоправным деянием.