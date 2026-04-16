Укр Рус Eng

Журналисты застали Сийярто во время пробежки: он утверждает, что никуда не исчезал

Фото
Новости — Четверг, 16 апреля 2026, 18:51 — Ирина Кутелева

В четверг, 16 апреля, венгерские журналисты заметили главу МИД Петера Сийярто, который с момента поражения партии "Фидес" на парламентских выборах не выступал с публичными заявлениями.

Об этом сообщает Telex, информирует "Европейская правда".

После дня голосования 12 апреля Сийярто отсутствовал на партийном мероприятии "Фидес", он не стоял на сцене за Виктором Орбаном и не публиковал ничего в своих социальных сетях с воскресенья, лишь сменив свою аватарку на венгерский флаг.

Затем в понедельник днем Сийярто сфотографировали в здании Министерства иностранных дел и торговли, что подтвердило его пребывание в Венгрии.

16 апреля журналисты издания заметили Сийярто во время его утренней пробежки в городе Дунакеси.

 
Telex

Как отмечается в публикации, глава венгерского МИД выразил удивление, когда его начали фотографировать, и заявил, что никуда не исчезал.

Также журналистам Telex удалось взять короткое интервью у Сийярто, в ходе которого тот заявил, что в ближайшее время намерен высказать свою оценку результатам партии "Фидес".

Он опроверг якобы уничтожение документов в МИД, отметив, что все они находятся в электронном виде, и он не нарушал закон.

"Все есть в электронном виде, поэтому можно просмотреть документы за 12 лет", – заявил Сийярто.

По его мнению, ничего такого не произошло, что могло бы вызвать какие-либо проблемы, его совесть чиста и он не совершил ни одного правонарушения.

Сийярто также утверждает, что не передавал россиянам документы и конфиденциальную информацию Европейского Союза.

Сийярто теряет пост министра, но может попасть в парламент по списку "Фидес".

По этому поводу он сказал: "Я получил мандат, и если человек получает мандат, то он должен относиться к этому серьезно".

Он добавил, что планирует присутствовать на учредительном заседании парламента нового созыва, однако о будущем больше не хотел рассказывать.

Пока что действующий министр сказал, что сейчас ему нужно время, чтобы собраться с мыслями, и он "обязательно даст исчерпывающее интервью".

Как известно, в понедельник будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Сийярто занят уничтожением важных документов, касающихся санкций.

Возможная будущая глава министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан предупредила его, что уничтожение документов является противоправным деянием.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия Сийярто
Реклама: