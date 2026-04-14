У Мадяра кажуть, що Сійярто знову знищує документи, є дані про участь РФ у процесі

Можлива майбутня очільниця міністерства закордонних справ Угорщини Аніта Орбан попередила поки чинного главу відомства Петера Сійярто, що знищення документів є протиправним діянням.

Орбан зазначила, що у вівторок, як і напередодні, з різних джерел надійшли тривожні повідомлення з Міністерства зовнішньої торгівлі та закордонних справ про знищення документів, пов’язаних з санкціями, та інших матеріалів.

Джерела "Європейської правди" при цьому стверджують, що у понеділок, коли Петер Мадяр, лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах, оголосив про знищення документів у МЗС, до опозиції надійшла також інформація, що Сійярто у МЗС супроводжував росіянин, невідомий персоналу міністерства. Мета його присутності у період знищення документів достеменно невідома, але є припущення, також пов'язані із "зачисткою" міністерства перед відставкою проросійського міністра.

Аніта Орбан назвала такі дії чинного керівництва міністерства неприпустимими.

"Це неприпустимо. Ми настійно закликаємо міністра Петера Сійярто та його колег негайно припинити знищення будь-яких документів. Крім того, не слід видаляти дані та документи з жодної електронної системи обліку. Той, хто діє всупереч цьому або просить про співпрацю в цьому, вчиняє протиправні дії", – заявила вона.

Орбан закликала співробітників міністерства не боятися: "За відмову виконувати протиправні вказівки нікому відтепер не загрожують жодні неприємності".

"Крім того, ми просимо керівництво МЗС у цей перехідний період більше не приймати кадрових рішень щодо звільнень та відряджень", – додала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", перед виборами в Угорщині медіапроєкт Vsquare опублікував деталі розмов між главою МЗС Угорщини Петером Сійярто та главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим, які підтверджують, що угорські вето проти України у ЄС координувалися з Росією.

У попередній частині розслідування йшлося, зокрема, про те, що Сійярто на прохання Лаврова добивався виключення із санкційного списку ЄС родички російського олігарха Алішера Усманова.

У дружніх до України європейських столицях назвали виявлені факти координації між Будапештом та Москвою обурливими і такими, що ставлять під загрозу європейську безпеку.