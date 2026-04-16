Посол розповів, як планує вийти на домовленості щодо меншин, які вдовольнять Угорщину

Посол України в Угорщині Федір Шандор запевняє, що українська сторона готова зафіксувати гарантії збереження прав угорської меншини, які вдовольнять Будапешт.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Посол наголосив на потребі відновлення робочої групи з питань прав меншин. За його словами, наразі з української сторони вона повноцінно сформована, а з угорської – ні.

"Чому я кажу про групу: бо важливо, щоб не політики придумували рішення, як допомогти угорцям в Україні, а фахівці у цій групі, а політики – підписували те, що ця група погодить", – пояснив він.

Разом з тим посол запевнив: Україна готова давати гарантії збереження прав меншин.

Водночас, за його словами, угорська сторона очікує дуже детально прописаних речей щодо того, якою мовою учні спілкуються на уроках чи на перерві.

"Я часом кажу: "Ви жартуєте, такі речі прописувати?". Вони кажуть: "Ні, це для майбутнього". І я запевняю: українська сторона готова зафіксувати на папері законодавчо всі такі речі. Кажіть, що ще – ми запишемо", – зазначив Шандор.

За його словами, це для українців зрозуміло, що закон про освіту 2017 року був спрямований проти Росії.

"Але він подіяв і на інші національні школи, і там цього злякалися. Хоча насправді він не був імплементований у реальне життя. І взагалі не був спрямований проти словацьких, румунських, болгарських, угорських, німецьких, польських тощо шкіл. Але всі отримали певні обмеження, тому що державною мовою в Україні є українська", – зазначив він.

Разом з ти, за словами посла, закарпатські угорці розуміють, що їм потрібно знати державну мову.

"А щоб у Будапешті це зрозуміли – потрібно працювати. Досі це було неможливо: була заборона співпрацювати з нами за цим напрямом. Тепер я докладатиму всіх можливих зусиль, щоб ця група запрацювала", – наголосив Шандор.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр раніше цього тижня заявив, що його уряд буде намагатися налагодити союз із кожною сусідньою країною, зокрема й з Україною, при цьому питання нацменшин потребуватиме врегулювання.

Варто нагадати, що влітку 2024 року "Європейська правда" опублікувала перелік з 11 вимог щодо нацменшин, які Угорщина висунула Україні в обмін на згоду підтримати початок переговорів про вступ країни в ЄС.

