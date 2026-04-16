Посол рассказал, как планирует достичь договоренностей по вопросам меньшинств, которые устроят Венгрию

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор заверил, что украинская сторона готова зафиксировать гарантии сохранения прав венгерского меньшинства, которые устроят Будапешт.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Посол подчеркнул необходимость возобновления работы рабочей группы по вопросам прав меньшинств. По его словам, на данный момент с украинской стороны она полностью сформирована, а с венгерской – нет.

"Почему я говорю о группе: потому что важно, чтобы не политики придумывали решения, как помочь венграм в Украине, а специалисты в этой группе, а политики – подписывали то, что эта группа согласует", – пояснил он.

Вместе с тем посол заверил: Украина готова давать гарантии сохранения прав меньшинств.

В то же время, по его словам, венгерская сторона ожидает очень подробно прописанных положений относительно того, на каком языке ученики общаются на уроках или на перемене.

"Я иногда говорю: "Вы шутите, такие вещи прописывать?". Они говорят: "Нет, это для будущего". И я уверяю: украинская сторона готова законодательно зафиксировать на бумаге все такие вещи. Говорите, что еще – мы запишем", – отметил Шандор.

По его словам, для украинцев понятно, что закон об образовании 2017 года был направлен против России.

"Но он подействовал и на другие национальные школы, и там этого испугались. Хотя на самом деле он не был внедрен в реальную жизнь. И вообще не был направлен против словацких, румынских, болгарских, венгерских, немецких, польских и т. п. школ. Но все получили определенные ограничения, потому что государственным языком в Украине является украинский", – отметил он.

Вместе с тем, по словам посла, закарпатские венгры понимают, что им нужно знать государственный язык.

"А чтобы в Будапеште это поняли – нужно работать. До сих пор это было невозможно: был запрет сотрудничать с нами в этом направлении. Теперь я приложу все возможные усилия, чтобы эта группа заработала", – подчеркнул Шандор.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр ранее на этой неделе заявил, что его правительство будет пытаться наладить союз с каждой соседней страной, в том числе и с Украиной, при этом вопрос национальных меньшинств будет требовать урегулирования.

Стоит напомнить, что летом 2024 года "Европейская правда" опубликовала перечень из 11 требований в отношении национальных меньшинств, которые Венгрия выдвинула Украине в обмен на согласие поддержать начало переговоров о вступлении страны в ЕС.

