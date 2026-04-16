Как развивается сотрудничество Украины и Италии и как на него влияет Трамп

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Италию, состоявшийся 15 апреля, стал громкой сенсацией – впервые Рим и Киев объявили о совместном проекте в сфере производства дронов.

Речь идет о передаче украинского ноу-хау итальянской оборонной промышленности. К реализации проекта будут привлечены Министерство обороны и государственная компания Leonardo.

Одним из главных вопросов встречи стало укрепление системы противовоздушной обороны, а также сотрудничество в рамках программы ЕС SAFE.

О перспективах украинско-итальянского сотрудничества читайте в колонке содиректора программы "Будущее Украины" в Центре геополитики Кембриджского университета Виктории Вдовиченко Реакция на Трампа: как Италия пересматривает свою политику и усиливает сотрудничество с Украиной. Далее – краткое изложение.

"Drone Deal – это фактически попытка Италии преодолеть собственный технологический разрыв, освоив украинские боевые знания через платформы Leonardo и благодаря соглашению с Министерством обороны Италии", – отмечает автор колонки.

По её словам, итальянцы хотят помочь своим компаниям и брендам укрепить своё присутствие в Италии и в мире.

"Более 40 % итальянских фермеров уже используют дроны для управления урожаем, а сельскохозяйственные БПЛА охватывают более 2 миллионов гектаров угодий. Однако основными поставщиками на этом рынке остаются DJI и Parrot, а не отечественные игроки: такие компании, как Agrorobotica и DroneBee, до сих пор очень малы", – пишет Виктория Вдовиченко.

В настоящее время лидерство на итальянском рынке остается за DJI, Parrot и Yuneec, которые сохраняют доминирование благодаря прочной репутации бренда и разнообразным продуктовым линейкам. Все они – иностранные компании: китайская и французские.

А ВМС Италии, добавляет автор колонки, активно продвигают отечественные беспилотные системы, в частности беспилотное надводное судно Sea Raptor от итальянского производителя Defcomm, которое может быть установлено на всех кораблях флота.

"И вот в этом и заключается интерес Италии к украинской оборонной промышленности", – отмечает содиректор программы "Будущее Украины" в Центре геополитики Кембриджского университета.

По её словам, совместное предприятие Leonardo, LBA Systems и турецкой компании Baykar – это единственная мощная итальянская платформа, занимающаяся разработкой и производством дронов в Ронки-деи-Леджонари на севере Италии.

Тем временем итальянский премьер готовится к поездке в Париж, где 17 апреля должна лично принять участие в саммите "коалиции решительных" вместе с Эммануэлем Макроном, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и британским премьером Киром Стармером. Другие лидеры также примут участие в мероприятии, но только в формате видеосвязи.

"Для Рима также было принципиально важно услышать позицию Киева относительно поддержки в области дронных технологий накануне саммита лидеров "коалиции решительных", который состоится уже завтра", – отмечает Виктория Вдовиченко.

По ее словам, после разворота в отношениях с Вашингтоном Рим теперь обращает взор на Париж, Лондон и Берлин – формат "E4" ("Европа четырех").

"Решение Мелони лично принять участие в формате E4 объясняется и внутриполитическим фактором: критика Дональда Трампа в адрес не только Мелони, но и Папы Римского наконец-то политически объединила представителей разных партий. Тем самым "развязывая" Мелони руки для усиления сотрудничества с Украиной", – резюмирует содиректор программы "Будущее Украины" в Центре геополитики Кембриджского университета.

