В Польше перевернулся автобус с украинцами, есть пострадавшие
В Подкарпатском воеводстве Польши микроавтобус, в котором находились граждане Украины, попал в ДТП, в результате которого пострадали шесть человек.
Об этом журналистам сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает "Европейская правда".
МИД приводит данные генерального консульства Украины в Люблине, согласно которым 15 апреля на автостраде А4 вблизи города Ланьцут перевернулся микроавтобус с украинской регистрацией, в котором находились шесть граждан Украины.
В консульстве отметили, что пятерым лицам оказали медицинскую помощь на месте, еще одну гражданку госпитализировали в местное медицинское учреждение. Угрозы ее жизни нет.
Консулы поддерживают контакт с правоохранителями для выяснения обстоятельств ДТП.
Напомним, в феврале украинец стал виновником ДТП в Черногории, врезавшись в автомобиль из кортежа местного премьер-министра Милойко Спаича.
А в январе в финской провинции Северная Похьямаа в воскресенье съехал в кювет украинский автобус, переполненный пассажирами.