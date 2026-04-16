В Польше перевернулся автобус с украинцами, есть пострадавшие

В Подкарпатском воеводстве Польши микроавтобус, в котором находились граждане Украины, попал в ДТП, в результате которого пострадали шесть человек.

Об этом журналистам сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает "Европейская правда".

МИД приводит данные генерального консульства Украины в Люблине, согласно которым 15 апреля на автостраде А4 вблизи города Ланьцут перевернулся микроавтобус с украинской регистрацией, в котором находились шесть граждан Украины.

В консульстве отметили, что пятерым лицам оказали медицинскую помощь на месте, еще одну гражданку госпитализировали в местное медицинское учреждение. Угрозы ее жизни нет.

Консулы поддерживают контакт с правоохранителями для выяснения обстоятельств ДТП.

