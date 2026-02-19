Українець на BMW врізався у кортеж прем’єр-міністра Чорногорії

Українець спричинив ДТП у Чорногорії, в’їхавши у автомобіль із кортежу тамтешнього прем’єр-міністра Мілойко Спаїча.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTCG.

Аварія за участю громадянина України та кортежу охорони державної особи – прем'єр-міністра Чорногорії – сталася на трасі Матешево–Колашин поблизу населеного пункту Скрбуша.

За попередніми даними правоохоронців, 21-річний українець на автомобілі BMW, рухаючись з боку Подгориці, з невідомих причин перетнув суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну смугу та скоїв лобове зіткнення зі службовим автомобілем Mercedes.

Удар припав на першу машину супроводу, у якій перебували троє співробітників поліції. Унаслідок аварії всі троє правоохоронців отримали тілесні ушкодження, їм було надано невідкладну медичну допомогу.

У поліції окремо підкреслили, що особа, яку супроводжував кортеж, не постраждала.

"Хочемо зазначити, що особа, що перебуває під охороною, перебувала не у зазначеному транспортному засобі, а в іншому транспортному засобі супроводу", – заявили в поліції.

На місці події під керівництвом державного прокурора працювали експерти з дорожнього руху та слідчі групи, через що рух на цій ділянці дороги був тимчасово заблокований.

Нагадаємо, у Швеції переймаються за безпеку прем'єра через дані з фітнес-додатка охоронців

А в Німеччині суд оштрафував на 4500 євро і тимчасово позбавив водійських прав чоловіка, який у 2023 році незаконно проїхав на територію аеропорту Франкфурта і потім обійняв тодішнього канцлера Олафа Шольца.