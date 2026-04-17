Российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии

В ночь на 17 апреля во время массированной российской атаки на Украину один из беспилотников РФ нарушил воздушное пространство Румынии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Министерстве обороны Румынии.

По данным ведомства, во время очередной атаки РФ на гражданские и инфраструктурные объекты в Украине, в частности вблизи границы, системы противовоздушной обороны Румынии зафиксировали две воздушные цели, появившиеся в приграничной зоне.

Одна из целей вошла в воздушное пространство страны. Сообщается, что радиолокационный сигнал был потерян в 16 км к юго-востоку от села Килия-Веке, что в уезде Тулча, над безлюдной местностью.

Как сообщили в министерстве, румынские военнослужащие утром начнут поисковую операцию на определенном участке.

В ведомстве осудили действия России, "которые ставят под угрозу региональную безопасность и являются серьезным нарушением норм международного права".

Напомним, с начала полномасштабной войны РФ против Украины российские беспилотники типа "Шахед" многократно падали на румынском берегу Дуная, а иногда залетали вглубь территории страны.

После первых таких случаев для приграничных районов над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу, впоследствии рутинной процедурой стало также поднятие авиации.

В одном случае БПЛА, похожий на "Герберу", залетел на десятки километров вглубь Румынии и разбился за частным домом.

О залете российских дронов неоднократно сообщала и соседняя Молдова.