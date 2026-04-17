У Стармера заверили, что он не уйдет в отставку на фоне новых разоблачений с экс-послом в США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не намерен подавать в отставку после того, как в правительстве раскрыли новые детали дела экс-посла в США Питера Мендельсона, обвиняемого в связях с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил главный секретарь британского премьер-министра Даррен Джонс в комментарии BBC.

На этой неделе стало известно, что экс-посол Великобритании в США Питер Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

Новый скандал возобновил призывы об отставке Стармера, в частности среди оппозиционных политиков.

Секретарь Стармера заявил, что премьер-министр не собирается уходить с должности и не рассматривал такую возможность.

Джонс отметил, что Стармер не обманывал парламент перед назначением посла – ни сознательно, ни неосознанно, поскольку не знал о результатах проверки Мендельсона.

По словам секретаря, британское правительство узнало о том, что Мендельсон не прошел проверку, после того, как недавно попросило предоставить рекомендации Службы проверки безопасности, направленные в МИД.

Премьерство Стармера уже оказывалось под угрозой после того, как в конце января Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Из них следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон посылал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Британии.

Как известно, 11 марта британское правительство опубликовало более 100 страниц документов по делу Мендельсона. Они свидетельствуют, что советники прямо указывали Стармеру, что отношения Мендельсона с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном представляют общий репутационный риск.

12 марта на Даунинг-стрит подтвердили, что Стармер читал предупреждение о связях Мендельсона с Эпштейном перед тем, как назначить его на дипломатическую должность.

