Мадьяр вышел с призывом к подчиненным Орбана, которым поручили уничтожение документов

Лидер партии-победительницы парламентских выборов в Венгрии и ожидаемый будущий премьер Петер Мадьяр призвал подчиненных Виктора Орбана, которым поручили уничтожить "неудобные" документы, сообщать об этом.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение с таким призывом он опубликовал в своем Facebook в пятницу.

Мадьяр заявил, что получает сообщения о масштабном уничтожении документов во все большем количестве министерств и других ведомств, и призвал всех, кто имеет какую-то информацию о таких случаях, сообщать об этом партии "Тиса".

"Если у вас есть какая-либо информация об уничтожении документов – сообщайте нам, а по возможности – присылайте документы, которые поручили уничтожить", – призвал Петер Мадяр.

Обвинения в уничтожении документов звучали, в частности, в адрес главы МИД Петера Сийярто, который "исчез" из публичного пространства еще вечером в день выборов.

В четверг Сийярто узнали на пробежке, он заявил журналистам, что "никуда не исчезал".